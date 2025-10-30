Парламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание. Вносител е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

„За“ бяха 125 депутати (ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати). Против бяха 71 народни представители – ПП-ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

Според правилата предложението за председател на ДАНС се внася от Министерския съвет в писмена форма до вътрешната комисия на Народното събрание. Това трябва да стане в седемдневен срок от гласуването на правилата. За да бъде внесено предложението, трябва да има писмено съгласие на кандидата, заверено копие от диплома за висше образование, документи, удостоверяващи 12 години юридически стаж или стаж в службите за сигурност, от които най-малко пет години на ръководна длъжност.

Предложението и необходимите документи се публикуват на интернет страницата на НС 14 дни преди изслушването. Юридически лица с нестопанска цел могат да изразяват становище по номинацията пред вътрешната комисия не по-късно от три дни преди изслушването, записаха депутатите. Медиите могат да изпращат въпросите си към него също не по-късно от три дни преди изслушването.

Кандидатът се проверява за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Извършва се и проверка за разрешаване на достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“. Ако номинираният не притежава валидно разрешение за достъп, председателят на вътрешната комисия изпраща до ДАНС документите на кандидата за проучване на неговата надеждност, което трябва да стане в 14-дневен срок.

Изслушването на кандидата се провежда в седемдневен срок от приключването на всички проверки от вътрешната комисия.

Гласуването в пленарната зала е явно чрез компютризираната система на Народното събрание, прие парламентът.

Кандидатът се смята за избран, ако е получил гласовете на повече от половината от присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, НС приема решение за откриване на нова процедура, записа парламентът.

Редактор: Цветина Петкова