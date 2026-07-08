Народното събрание одобри правилата, по които ще бъде проведен изборът на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“. Решението урежда начина за издигане на кандидатура, парламентарното изслушване и гласуването в пленарната зала.

Процедурните правила бяха приети със 147 гласа „за“ от депутатите на „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС и ДПС. Срещу тях се обявиха 29 народни представители от „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. Въздържали се нямаше.

Парламентът прие правилата за номинации и избор на председател на ДАНС

Междувременно Министерският съвет официално предложи настоящият ръководител на агенцията Пламен Тончев да получи нов мандат начело на ДАНС. Решението на кабинета е публикувано в Портала за обществени консултации.

Съгласно одобрените правила единствено правителството има право да внесе кандидатура за поста. След това номинацията се разглежда от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, която организира публично изслушване на кандидата.

След провеждането му комисията трябва да изготви доклад и да го внесе за разглеждане в пленарната зала, където депутатите ще проведат окончателното гласуване.

Кандидатът за председател на ДАНС ще бъде избран, ако получи подкрепата на повече от половината от присъстващите в залата народни представители. Ако необходимото мнозинство не бъде събрано, парламентът ще трябва да стартира нова процедура по избор на ръководител на агенцията.

Парламентът откри процедура за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“

Редактор: Цветина Петкова