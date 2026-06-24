Народното събрание даде старт на процедурата за избор на председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), след като одобри правилата за номиниране, изслушване и гласуване на кандидатите за поста.

Решението беше подкрепено от 156 депутати. Против не гласува нито един народен представител, а 8 представители на „Възраждане“ се въздържаха.

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Процедурата се налага заради изтичането на мандата на настоящия ръководител на агенцията и промените в закона, приети миналата година. С тях беше въведено изискване председателят на ДАР да се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

Още на 10 юни правителството предложи за нов мандат сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. Решението беше внесено официално в Народното събрание от МС. Асен Тутеков в момента е и.ф председател на ДАР.

Според доклада на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност предложението отговаря на законовите изисквания. Гечев е ръководил ДАР до 17 юни 2026 г., а действащото законодателство допуска председателят на агенцията да бъде преизбран еднократно за още един петгодишен мандат.

Асен Тутеков ще е и.ф председател на Държавна агенция „Разузнаване“

След приемането на процедурните правила предстои кандидатът да бъде изслушан от ресорната парламентарна комисия, след което Народното събрание ще се произнесе с окончателно гласуване за избора на председател на разузнавателната служба.

Редактор: Цветина Петкова