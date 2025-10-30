Депутатите преодоляха президентското вето и приеха отново парламентът да назначава и освобождава председателя на Държавна агенция "Разузнаване" .

В сряда парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред отхвърли с 10 гласа "за", седем против и един "въздържал се" ветото на президента върху два закона - за специалните разузнавателни средства и за Държавна агенция "Разузнаване".

В началото на октомври НС одобри председателят на Държавна агенция "Разузнаване" ДАР да се избира от Народното събрание, а Министерският съвет да одобрява предложените от него заместници.

Депутатите приеха повторно Закона за ДАНС, преодоляха ветото на президента

Припомняме, че на 22 октомври президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от приетите на 10 октомври 2025 г. Закон за изменение на Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и измененията в Закона за специалните разузнавателни средства, с които правомощието по назначаване и по освобождаване на председателите на ДАР и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) се възлага на Народното събрание.

Според Божидар Божанов са били нарушени основни конституционни права. "За да няма злоупотреби трябва да се балансира, а се прави дисбаланс и се концентрира повече власт, за да ограничите президента", изрази мнение депутатът от ПП-ДБ.

Според депутата от ГЕРБ Маноил Манев едноличното управление на службите от когото и да било е порок и затова трябва да бъде премахнат.

От "ДПС-Ново начало" също коментираха темата. "Представяте ли си докъде сме се докарали - компютърният специалист Божанов да ми обяснява за СРС. Аз съм сигурен, че той не знае какви са методите, камо ли как да ги използва. Най-лошото, е че с тези ваши изказвания обиждате огромен брой оперативни работници, които ежедневно изготвят и мотивират искания. Така че не е коректно от ваша страна", каза депутатът Калин Стоянов.

От "Възраждане" се зарекоха да оспорят пред КС и двата законопроекта.