По думите на служебния премиер средства, предвидени за 4 години, са били изхарчени за една
Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че ще изиска доклад от регионалния министър за резултатите от проверката на АПИ. При откриването на редовното правителствено заседание в сряда той изрази подозрения за корупция в агенцията.
„България оглавява класацията за брой жертви при катастрофи. Ако в страна с толкова много загинали корупцията изяжда парите за ремонт на пътищата, това е кражба на животи, а не просто на пари. Очаквам регионалният министър да докладва какво става с проверката в АПИ. Заварихме огромна поръчка от половин милиард евро за мантинели“, коментира Гюров.
По думите му средства, предвидени за четири години, са били изхарчени за една. „Дори „Пътна помощ“ протестира за това, че в АПИ се краде, а не се ремонтира. Продължава да има протести и заради лоши пътища, а не сме сигурни, че парите за реконструкциите са използвани. За нас е важно как ще реагираме при извънредни ситуации, когато средствата са похарчени, а пътищата остават опасни. МВР да разследва бързо и безкомпромисно при извършено престъпление“, призова премиерът.
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Очаква се на днешното си заседание кабинетът да даде повече яснота и относно финансовите обезщетения във връзка с поскъпването на горивата. Решението, което прие служебната власт, е, при условие че в три последователни дни цената за литър на дадено гориво е на стойност поне 1,60 евро. Тогава ще бъдат изплащани парични ваучери.
