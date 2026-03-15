Вече са ясни разчетите на служебното правителство за облекченията за горивата. Държавният бюджет показва, че гражданите с по-ниски доходи могат да получат по 20 евро на месец като помощ заради високите цени на горивата. Средствата ще бъдат отпускани по определени критерии.

След като преди дни стана ясно, че облекчения ще има заради по-високите цени на горивата, вече е ясно и кои групи от обществото ще могат да се възползват от тях. Става въпрос за хората, които получават месечен доход два пъти до линията на бедност, което означава малко над 780 евро. Помощта от 20 евро ще се дава само, ако гражданите са платили данъците си, а също така нямат неплатени пътни глоби. Предвиждат се облекчения и на бизнеса като отлагането на увеличението на ТОЛ таксите. За да стане факт всичко това, трябва има и решение на правителството.

Андрей Гюров: Този месец активираме мерките заради поскъпването на горивата

Между 20 и 30 милиона евро ще са нужни на месец, така че държавата да може да облекчава най-уязвимите домакинства, докато цените на горивата вървят нагоре. Преди дни стана ясно, че става въпрос за около милион - милион и половина граждани. Средствата ще бъдат извадени от държавния бюджет.

"Нашите мерки не са хеликоптерни пари и няма да изкривят пазара. Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици", посочи служебният премиер.

Помощта ще се дава всеки месец на човека, който има автомобил на свое име или такъв закупен на лизинг. Плановете на кабинета са тя да започне още от март.

"В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 25% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца", каза още Гюров.

И все пак цените у нас за момента остават най-ниски в Европа, уточни Андрей Гюров, като разликата е от 20 до 50 цента за различните видове горива. Предвижда се мярката да остане до тогава, до когато цените на горивата останат високи. Че помощта за гражданите е необходима, бяха категорични и от първите две парламентарни сили.

Трайчо Трайков: Не е изключено цените на горивата да продължат да се повишават

"Трудно бих могъл да преценя правилността на тези мерки. Надявам се, че в крайна сметка това, което води до повишаването на ценитв, а именно конфликта в Близкия изток ще бъде решено бързо и конюнктурата на световните пазари на петрола ще се промени с тенденция надолу", коментира Даниел Митов от ГЕРБ-СДС.

"Не, не мисля, че служебното правителство се забави с мерките за горивата, защото и ние тук дадохме много добра идея според мен от повишените приходи от ДДС да се ползват за пакет компенсационен към потребителите не на всички, тоест не на калпак, а на тези, които имат истинска нужда да бъдат компенсирани", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Премиерът коментира и твърдения в социалните мрежи, свързани с американските самолети -цистерни на летище "Васил Левски" в София. Според информацията системите на Flightradar са ги засекли над Средиземно море, а твърденията са, че зареждат изтребители, които участват в операции срещу Иран.

"До колкото имам информация няма самолети, които са базирани в България, които да са били в региона над Близкия изток, те летят само в рамките на източния фланг на НАТО и Средиземноморието така като е било по нота и нямаме информация за други действия", посочи Гюров.

Вероятно в понеделник кабинетът ще е готов и ще внесе жалба в КС срещу решението на НС да задължи служебното правителство да внесе искане за ратификация на договора за участието на България в Борда за мир на Доналд Тръмп, подписан от правителството на Росен Желзяков. Колкото до изборите повече от месец преди тях, вече има 7 досъдебни производства за нарушения на правата на гражданите.