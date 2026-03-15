Служебният кабинет е набелязал вече конкретни мерки заради поскъпването на горивата у нас. Това каза служебният премиер Андрей Гюров пред журналисти.

„Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании", каза Гюров.

Критериите са подоходни - до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг и платени данъци и глоби.

„Те ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените. Това ще компенсира увеличението, което е в допълнение на това, което сме виждали в предишните седмици”, каза Гюров.

Той увери, че мярката ще действа, докато цените останат на високи нива и най-уязвимите групи от обществото усещат натиска.

„В момента виждаме увеличение, което отива в диапазона между 15 и 20% от нивата в предишните седмици, преди конфликта. Така че ще активираме мярката в най-скоро време, в рамките на месеца”, каза Гюров.

Средствата ще дойдат от бюджета. Става въпрос за между 20 и 30 млн. евро.

Министерският съвет ще внесе жалба в КС срещу решението на парламента за Съвета за мир.

„Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията”, каза Гюров.

По отношение на подготовката на предсрочния вот, той каза, че вече има 7 досъдебни производства за нарушения на изборните права на граждани.