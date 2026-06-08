Властта представи в Министерския съвет параметрите на националната инициатива „Кошница с грижа” . Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти. Инициативата е съвместна между правителството и търговските вериги. На щандовете ще се предлагат продукти от малката потребителска кошница с намаление от минимум 15% за срок от поне 6 месеца.

Някои от магазините започват кампанията от днес, други – до края на юни.

Андрей Велчев, който е председател на Сдружение „За достъпна и качествена храна“, каза пред NOVA NEWS, че адмирира тези действия на правителството, но трябва да се внимава с термини като „стратегическо партньорство”, защото стратегиите са най-често сменяното нещо в България, особено когато не тръгват добре.

„Аз лично вярвам, че трябва да тръгне добре, защото такива са очакванията на обществото. Все пак има и една дребна грешка. Преди малко повече от година имаше бойкот на търговските вериги, който беше свързан с това, че те така и не отговориха на въпроса защо едни и същи продукти в България са в пъти по-скъпи, отколкото в други европейски страни. Надявам се това да е началото на даването на тези отговори, които обществото така и не разбра”, коментира Велчев.

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Той изрази надежда намаляването на цената на храната да не е за сметка на нейното качество. Според него е важно проверките, които се правят, да дават резултат. „Многото компромиси водят до големи грешки, а оттам има много превзети ниши, с които не знам как ще се пребори новото правителство. Става въпрос за всичките вносни продукти, които така и не биват проверявани по същия стандарт, по който се проверяват българските производители”, категоричен беше Велчев.

По думите му няколко пъти веригите са се опитвали да лансират повече български продукти, но само с временен успех или дори липсващ. Той призова когато Сдружението подава сигнали за некачествени продукти на веригите, те да отговарят, за да не се търсят тези отговори през институциите.

Андрей Велчев каза, че според него „за първи път българският производител има малко по-голяма възможност да разпери своите крила” и да има равен достъп до рафтовете в големите вериги.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова