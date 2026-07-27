Кметове на 44 града в 16 окръга на Турция официално обявиха, че се присъединяват към новооснованата „Нова партия“, която има амбицията да бъде основна опозиционна сила в Турция.

Лидерът на бившата основна опозиционна партия в страната - Народнорепубликанската партия (НРП) - Йозгюр Йозел, който беше отстранен със съдебно решение от заемания пост, основа „Нова партия“ и на учредителното събрание на 24 юли обяви, че е избран за неин председател.

Той взе това решение, след като на 21 май Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на НРП от 2023 г., отстрани досегашното ръководство на партията, както и самия Йозгюр Йозел като председател, и върна старото ѝ ръководство начело с Кемал Кълъчдароглу. Решението предизвика напрежение в редиците на НРП и протести и раздели партията на два лагера – в подкрепа на Йозгюр Йозел и в подкрепа на Кемал Кълъчдароглу.

Впоследствие 90 депутати от групата на НРП в парламента на страната също се присъединиха към Йозел и новия политически проект, а подкрепата и на кметовете даде допълнителен стимул на „Нова партия“. Те заявяват желанието си да се разделят с НРП и отказват да се идентифицират вече с нея. Стотици хиляди редови членове на НРП също напуснаха редиците на партията в подкрепа на Йозел и заявиха желание да се присъединят към „Нова партия“. След масовото напускане на депутати от парламентарната група на НРП нейният състав намаля от 135 на 44 в 600-членния меджлис.

Редактор: Калина Петкова