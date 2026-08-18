Снимка: ЕPPO
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Кадровиците изискват данните от дисциплинарното ѝ дело в Европейската прокуратура
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в Административен съд – София-град, както поиска самата тя.
Членовете на ВСС решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева.
Европейската прокуратура наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева
Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Тя е първата, заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020 г.
Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандатът ѝ като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи производството, като наказа Георгиева само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат.
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