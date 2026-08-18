Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи възстановяването на бившия европейски прокурор на България Теодора Георгиева като съдия в Административен съд – София-град, както поиска самата тя.

Членовете на ВСС решиха да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с протеклото там дисциплинарно производство срещу нея и наложеното ѝ наказание. Данните ще послужат за преценка на наличието на етични и нравствени качества у Георгиева.

Европейската прокуратура наказа с „порицание“ българския европрокурор Теодора Георгиева

Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г. Тя е първата, заемала тази длъжност, като встъпи в нея през юли 2020 г.

Няколко години по-късно около нея се разрази скандал. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство, заради което тя беше отстранена от длъжност. Преди да изтече мандатът ѝ като български европейски прокурор, Европейската прокуратура приключи производството, като наказа Георгиева само с порицание. Лекото наказание беше обяснено именно с приключването на нейния мандат.