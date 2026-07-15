Колегията на Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание „порицание“ на българския европрокурор Теодора Георгиева. Това решение слага край на дисциплинарното производство срещу нея, след като беше призната за виновна в сериозно нарушение във връзка с текущи разследвания на Европейската прокуратура, посочват от офиса на Лаура Кьовеши.

Днешното решение е взето, след като на 25 февруари 2026 г. Колегията призна Георгиева за виновна в три дисциплинарни нарушения. Тогава Колегията преустанови обсъжданията си относно вида на наказанието, което да бъде наложено, и потърси становището на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия за възможността за подаване на иск пред Съда на Европейския съюз с цел освобождаване на европейския прокурор от длъжност.

Европрокуратурата не коментира твърденията на Теодора Георгиева за заплахи срещу нея

„Като се има предвид, че мандатът на европейския прокурор изтича на 28 юли 2026 г., както и становищата на трите институции, Колегията прецени, че е подходящо да приключи дисциплинарното производство, като наложи наказание „порицание““, се казва още в съобщението на Европейската прокуратура.

Проверките срещу Теодора Георгиева дойдоха, след като в медиите изтече запис от нейна среща с Петьо Петров - Еврото в неговия ресторант „Осемте джуджета“. Георгиева пък твърди, че там е присъствала и ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

Редактор: Ивета Костадинова