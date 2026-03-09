От офиса на Лаура Кьовеши напомнят, че са открили нарушения, които биха могли да доведат до отстраняването на българския европрокурор

Европейската прокуратура засега не коментира твърденията на българския представител Теодора Георгиева, че е била заплашвана. В позиция до NOVA от офиса на Лаура Кьовеши съобщават, че разследването им е в ход.

По отношение на дисциплинарното производство срещу Георгиева от Европейската прокуратура напомнят, че са открили нарушения, които биха могли да доведат до отстраняването ѝ.

Редактор: Калина Петкова

