Европейската прокуратура засега не коментира твърденията на българския представител Теодора Георгиева , че е била заплашвана. В позиция до NOVA от офиса на Лаура Кьовеши съобщават, че разследването им е в ход.

По отношение на дисциплинарното производство срещу Георгиева от Европейската прокуратура напомнят, че са открили нарушения, които биха могли да доведат до отстраняването ѝ.

