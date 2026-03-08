"Считам, че към момента съществува институционален проблем пред българската прокуратура, който трябва да бъде решен по един или друг начин. А той е свързан с конкретни назначения по висши позиции в прокуратурата. Във връзка с конкретиката, която имам като факти и обстоятелства, с които разполагам, вече съм се обърнала към министъра на правосъдието с искане за съдействие. Искам да уточня и нещо много важно, а именно защо говоря именно сега. Защото едва сега ми станаха известни определени обстоятелства, свързани с престъпления по служба. Подала съм сигнал за това. Дали те ще бъдат установени е въпрос на доказване, но те според мен са извършени. Подчертавам, че спазвам презумпцията за невиновност. Сигналът ми е за възможни престъпления, извършени от изпълняващия функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов. Това заяви в предаването „На Фокус” временно отстраненият български прокурор Теодора Георгиева.

Тя подчерта, че „престъпленията по служба са извършени спрямо нея и затова тя си позволява да говори за това и то с имена”. „Защото, когато има извършено престъпление или твърдение за такова, би било нелепо да кажа, че е някакъв неизвестен извършител”, изтъкна тя.

И даде конкретика във връзка с изтеклите записи от нейна среща през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

За записа Георгиева обясни, че жената на него в действителност е тя, но не се виждала Русинова - градският прокурор на София. Именно тя организирала срещите на Георгиева с Петров в ресторант "Осемте джуджета". Временно отстраненият български европрокурор призна, че е участвала няколко пъти в подобни разговори на мястото.

„Аз съм на записа, да. Срещата се проведе, след като беше приключила цялата процедура по изслушването пред няколко комисии. Преди това същият този колега – градският прокурор на София, е отправял искания към мен да си оттегля документите, защото можело да си харесам нещо друго. Аз отказах. След като се случиха тези странни събития, честно казано проявих любопитство. Тя – говоря за градския прокурор на София госпожа Емилия Русинова, ми каза, че има познати, които знаят какво се случва по тази процедура. Тоест целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, при която да бъде направен този запис, и впоследствие, ако не се съобразявам с указания, което никога не съм правила – той да бъде използван”, заяви Георгиева.

И уточни, че не е познавала Петьо Петров преди срещата. „Очевидно двамата с Емилия Русинова са близки приятели. С нея отидох на срещата. Но на записа тя не се вижда, защото видеото е изрязано. Това, че нея я няма в кадъра ми казва, че този запис може да е изпратен от главния прокурор, защото Русинова е висш служител в прокуратурата”, изтъкна тя и допълни, че е ходила в ресторант „Осемте джуджета” два или три пъти.

А по отношение на името на политическия лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“, от когото тя се страхувала, тя подчерта, че „заплахата не дошла директно от него, а чрез посредник”. „Той (бел. ред. Делян Пеевски) е свързан с проблемите на разширението на газохранилището в „Чирен”. Там има свидетели, които са посочили упражняване на натиск, изнудване и искане подкупи. Той се разпозна вчера сам. Аз не съм разпространявала сигнала, но съм дала разрешение на правосъдния министър като съм подписала декларация”, подчерта тя.

