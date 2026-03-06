В Министерство на правосъдието е получен сигнал до служебния министър Андрей Янкулов от българския европрокурор Теодора Георгиева. Той е „за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“.

В документа е изложена подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес.

Сред тях е и разследването, свързано с проекта за разширяване на газохранилището в с. Чирен, критичен обект за националната и европейската сигурност, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура.

В сигнала се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото „Чирен“, насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на тайни видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

Според изложеното в документа Георгиева е заведена в ресторанта „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България, с когото Георгиева е била в близки колегиални и приятелски отношения. Публикуваните тайни видеозаписи според Георгиева са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов.

Твърди се, че записите са манипулирани („орязани“) и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит. Твърди се още, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в Прокуратурата на Република България.

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор в Прокуратурата на Република България е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г. при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната според сигналоподателя информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи. За проведената среща и съдържанието на разговора е налично документално доказателство.

Не е известно Георгиева да е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага.

В сигнала са изложени още конкретни данни за отправени към Георгиева заплахи, в това число и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, както и опасения за сигурността ѝ.

В отговор на сигнала министърът на правосъдието предприе и предприема институционални действия от негова компетентност и сезиране на съответни органи:

- Препращане на сигнала на министъра на вътрешните работи с цел именно МВР чрез неговите структури да осигури незабавна и адекватна защита на сигналоподателя предвид естеството на споделената в сигнала крайно чувствителна информация, както и за проверка в техните правомощия на твърдените заплахи и натиск;

- Уведомяване на Комисията за защита на личните данни с цел гарантиране на защитата на подателя на сигнала по реда на чл. 21 от Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г., която урежда защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз, и съответните разпоредби на чл. 33–35 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

- Препращане на сигнала на компетентния орган по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници;

- Сезиране на компетентната прокуратура на държава-членка на ЕС относно твърдените да са получени от сигналоподателя конкретни заплахи на нейна територия;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с ръководството на Европейската прокуратура с цел предоставяне на информация от Европейската прокуратура на българските власти на основание чл. 103, т. 2, буква "в" от Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 година за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура;

- Искане на спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с европейския комисар по правосъдие;

- Събиране на информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.

Информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на подателя, за да се гарантира независимостта на магистратите, прозрачността при разглеждане на твърдения за институционален натиск и с цел максимална защита на сигналоподателя, имащ качеството на защитено лице по Директива (ЕС) 2019/1937.

