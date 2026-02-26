Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира ситуацията около обвинението срещу българския европейски прокурор Теодора Георгиева и последиците за доверието в съдебната ни система. По думите му развитието по този казус е сериозен проблем за имиджа на българското правосъдие. Той подчерта, че казусът е сигнал за необходимостта от по-задълбочен анализ на процесите в системата и за по-големи гаранции при подобни назначения.

Европрокуратурата установи тежки нарушения от страна на българския европрокурор

„Това отново ми дава основание да смятам, че трябваше да бъде направено повече за разплитане на мрежите за паралелно правосъдие в България, една от които ''Осемте джуджета“, заяви Янкулов.

Той добави, че оттук нататък основната задача на всички институции, ангажирани с управлението на правосъдието, трябва да бъде максимално изясняване на подобни казуси, за да се предотвратят бъдещи скандали и съмнения.

Министърът постави въпроси и за прозрачността на процедурите по подбор и номинации, като отбеляза, че част от участниците в предишни селекции са били включени и в настоящите процедури. На въпрос каква е гаранцията, че сега не се предлагат отново хора, които са минали през едни и същи кръгове, Янкулов отвърна: „Ситуацията е критична и трудно можем обективно да дадем гаранции, че процедурата, която е приключила, отговаря на всички необходими стандарти, за да се стигне до избор, без да се дискредитира отново правосъдието“.

На въпрос дали е запознат с конкретния казус и дали има допълнителни материали по него, Янкулов отговори, че към момента не разполага с нова информация: „Не, не съм запознат с казуса. Нищо не е представено на моето внимание. А както виждате и самото прессъобщение на Европейската прокуратура вчера беше доста пестеливо“.

По отношение на втория процес – все още висящата процедура на европейско ниво – той посочи, че България е подала необходимите кандидатури, но окончателното решение предстои.

„Всичко необходимо и възможно ще бъде направено по преценка на действията досега по тази процедура. И втората процедура, тя към момента все още е висяща, защото не е приключила на ниво европейски институции“, обясни Янкулов.

Образуваха дисциплинарно производство срещу българския европрокурор

Запитан дали ще поиска повече информация от Европейската прокуратура относно мотивите за предприетите действия, министърът заяви: „Разбира се, от съществено значение е какви са точно основанията на Европейската прокуратура да вземе това решение. Естествено, аз бих искал да разбера тези основания. Дали ще бъде възможно – това е отделна тема“.

Той отказа да прави оценка на конкретните основания, като подчерта, че не е запознат с материалите по случая. „Не мога да степенувам. Това, което виждам, е как се развиха събитията и какви информации се появиха в публичното пространство. Но какви са мотивите за това решение – не знам“.

На въпрос дали има възможност България да изтегли тримата кандидати в процеса, министърът отговори кратко, че темата вече е обсъждана, без да влиза в подробности.