Снимка: ЕPPO
-
"Челюсти": Възможна ли е обща дясна кандидатура за президент?
-
България е на 1/2-финал на Световното по волейбол за мъже след победа срещу САЩ
-
„Пресечна точка”: За електоралните нагласи и защо младите българи остават да живеят при родителите си
-
След гонка: Емрах Стораро и Константин останаха без шофьорски книжки за една година(ВИДЕО)
-
Спортни новини (25.09.2025 - обедна)
-
"Сикрет сървис" разследва "саботажи" срещу Тръмп в ООН (ВИДЕО)
Проверката срещу Теодора Георгиева започна преди 6 месеца
Колегията на Европейската прокуратура реши да образува дисциплинарно производство срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, съобщиха от Люксембург.
Проверката срещу Георгиева започна преди 6 месеца. До мярката се стигна заради извършени от нея евентуални нарушения в рамките на текущо разследване. Сега проверката преминава в дисциплинарно производство.
Проверка срещу свой: Защо Европрокуратурата разследва Теодора Георгиева
Българският европейски прокурор ще остава отстранен от длъжност до приключването на производството.
Независимостта без съмнение е съществено изискване за първоначалното назначаване на европейски прокурори и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата си, казват в съобщението си от офиса на Лаура Кьовеши.
Последвайте ни