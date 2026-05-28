Уганда нареди затварянето на границата с Конго заради рязкото увеличаване на случаите на рядък щам на ебола, след като и в самата Уганда бяха потвърдени заразени здравни работници, имали контакт с пациенти от Конго.

Мярката противоречи на препоръките на Световната здравна организация (СЗО), но подчертава нарастващите опасения от разпространение на вируса в Източна Африка. Става дума за щама „Бундибуджо“ - рядка форма на ебола, за която няма одобрени лекарства или ваксини. По данни на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и СЗО, в Конго има 121 потвърдени случая на ебола и 17 смъртни случая. Освен това има над 1077 предполагаеми случая и 246 предполагаеми жертви.

Погребенията на починали от ебола са ключови за разпространението на вируса

В Уганда са потвърдени седем случая, включително един смъртен. Властите обясниха, че здравни работници са били изложени на вируса от пациенти, преминали границата преди официалното обявяване на епидемията в източната част на Конго на 15 май.

Преминаването през границата ще бъде разрешено само при извънредни обстоятелства - за доставки, сигурност или дейности, свързани с овладяване на епидемията. Всички влизащи от Конго при такива случаи ще бъдат поставяни под задължителна 21-дневна карантина.

СЗО предупреди, че затварянето на граници може да доведе до използване на нерегламентирани маршрути, което увеличава риска от разпространение на вируса. Границата между Уганда и Конго е дълга стотици километри и има множество неофициални пътеки, използвани ежедневно от местните жители. Експертите подчертават, че проследяването и изолирането на контактните лица е ключово за ограничаване на заболяването, което се предава чрез контакт с телесни течности на заразени или починали хора.

СЗО определи епидемията като извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение. Организацията предупреди, че конфликтите и нападенията срещу здравни заведения в източно Конго сериозно затрудняват овладяването на заразата.

Междувременно САЩ подготвят специален център в Кения за американски граждани, заразени или изложени на риск от ебола. Вашингтон въведе и строги ограничения за пътуващите от Конго, Уганда и Южен Судан.

