Президентът на Чехия Петър Павел и канадската кинозвезда Киану Рийвс се срещнаха отново няколко месеца след като се видяха за първи път в Прага. Този път двамата се срещнаха в Ню Йорк.

„След Прага този път в Ню Йорк. С Киану Рийвс продължихме там, откъдето приключихме при срещата ни в Пражкия замък“, написа Павел в социалната мрежа X.

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Към публикацията той добави и видео от срещата в САЩ. От кадрите се вижда, че и двамата са много щастливи отново да се видят и да разговарят.

Po Praze tentokrát v New Yorku. S Keanu Reevesem jsme navázali tam, kde jsme při našem setkání na Hradě skončili. pic.twitter.com/KRgsyJu4zH — Petr Pavel (@prezidentpavel) September 24, 2026

Киану Рийвс е известен с участието си в екшън филмови поредици като „Матрицата“ и „Джон Уик“. В края на юни актьорът пристигна в Прага. Заедно със своята група Dogstar той изнесе концерт в чешката столица. На следващия ден всички членове на групата разгледаха интериора на Пражкия замък, като лично президентът Петър Павел ги разведе из него. След това заедно изпиха по халба бира в историческият ресторант, който се намира в замъка.

Според говорителя на Канцеларията на президента срещата през юни е била предварително планирана. Тя се е състояла след договорка с агенцията, която е организирала концерта на групата.

Групата, която първоначално е създадена в Лос Анджелис през 1991 г., се състои от трима членове – Робърт Мейлхаус (барабани), Брет Домроуз (китара, вокали) и Киану Рийвс (бас китара, беквокали). Заедно те са издали един разширен и четири студийни албума – последният, озаглавен All in Now, е издаден през май 2026 г. Групата не беше активна в продължение на 18 години. Тя се разпада през 2002 г., а членовете ѝ се събират отново едва през 2020 г.