В наши дни Киану Рийвс е нещо като светец. Актьорството сякаш е станало второстепенно за него — той съществува, за да напомня на хората колко добри могат да бъдат човешките същества. От десетилетия е на върха си, непрекъснато се преоткрива и предава своята неподправена доброта на нови поколения.

Харизматичният канадец намери своето истинско място през 90-те години. Макар че пробивът му дойде още в края на предишното десетилетие с първия филм "Бил и Тед", именно това беше епохата, в която се утвърди като водещ актьор. Той излезе извън рамките на комедията и се превърна в екшън герой — образ, с който го свързваме и днес — но в същото време направи и няколко драматични роли в ленти като "Моят личен Айдахо" и "Разходка в облаците".

По време на участието си в шоу, иконата на 90-те беше попитан кой е най-добрият филм, който е направил през това десетилетие. Рийвс участва в редица изключителни заглавия през този период — "Скорост", "Много шум за нищо", 4Бил и Тед: Лъжливо пътешествие" и, разбира се, "Матрицата", която излезе едва девет месеца преди края на десетилетието, но все пак се брои.

В типичния си скромен стил, Рийвс отказа да даде категоричен отговор, за да не засегне никого. „Няма да посоча любим филм“, каза той.

Но, осъзнавайки, че не може напълно да избегне въпроса, актьорът все пак призна, че има един филм от 90-те, който винаги ще помни с обич. „Ще кажа, че това работата по "Адвокат на дявола" заради възможността да играя заедно с Ал Пачино", призна той.

Излязъл през 1997 г., "Адвокат на дявола" е фантастично-хорър филм, който обединява два легендарни образа — Нео и Майкъл Корлеоне. Рийвс играе адвокат, който постепенно осъзнава, че шефът му, изигран от Пачино, е самият Сатана. Режисьор на лентата е Тейлър Хакфорд — съпруг на Хелън Мирън.

С подобен творчески екип човек би очаквал шедьовър, но критиците го приеха по-хладно, наричайки филма по-скоро адски, отколкото божествен. Рийвс обаче не се разочарова. Като откровен почитател на Ал Пачино, той направи всичко възможно, за да работи с идола си — дори прие по-нисък хонорар и отказа ролята в "Скорост 2: Под контрол". Така че за него това беше успех, независимо от оценките.

"Адвокат на дявола" бележи и повратен момент в кариерата му. След поредица от по-слаби хитове, филмът доказа на зрителите, че Рийвс не е изгубил магията си. Дори и да беше излязъл на екрана без думи, това нямаше значение — за него най-важното беше да сподели сцената с един от своите идоли. И точно това постигна.

Редактор: Дарина Методиева