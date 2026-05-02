Техният път започва само преди няколко години, но няма голяма зала у нас, която да не са покорили. Творят бавно, с мисъл и поглед към живота. Помнят добре първия си концерт преди 4 години. Признават, че са били неопитни, но безкрайно смели.

Сега са горди, че са направили нов албум – „Параклис”.

„Нямаме търпение да обиколим страната, да направим турне и да видим как хората го преживяват очи в очи с нас на сцената. Няма по-як момент от първите срещи с новото изкуство и да видиш как хората реагират – кои песни ги разплакват, кои ги развълнуват”, каза Юлиян Славчев.

„Всеки път правим различни аранжименти. Този път обаче ще приличат повече на аранжимента в самия албум”, каза Кристиян Макаров.

