Вин Дизел официално обяви последния филм от сагата
Световната столица на киното Кан събра звездния актьорски състав от лентата „Бързи и яростни“ цели 25 години след премиерата на първия филм от екшън поредицата.
Класиката, оставила незабравима следа в света на киното, събра отново легендите от големия екран – Вин Дизел, Мишел Родригес, Джордана Брустър и 27-годишната дъщеря на Пол Уокър – Медоу Уокър. Кадри от емблематичната им среща на червения килим засне операторът на NOVA Таси Асенов.
На специална прожекция в полунощ беше излъчена първата лента от поредицата „Бързи и яростни“. След емоционална реч в памет на Пол Уокър, когото нарече „свой брат“, Вин Дизел потвърди и новината за последния филм от сагата – Fast Forever, който се очаква през март 2028-а. Поредицата ще бъде адаптирана и в телевизионен сериал.Редактор: Мария Барабашка
