С официална церемония, червен килим и много звезди на световното кино започна 79-ото издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 ленти ще се състезават за голямата награда "Златна палма". Деветчленното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук.

Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската ѝ колежка Гун Ли.

СНИМКИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА ТУК

Режисьорът Питър Джаксън, който се прочу с поредицата „Властелинът на пръстените”, беше удостоен с почетна „Златна палма”. Отличието си той получи от актьора Илайджа Ууд, който изигра ролята на Фродо в трилогията.

Редактор: Станимира Шикова