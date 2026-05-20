От магнолиите и широките булеварди на Душанбе - към една от най-затворените и противоречиви държави в света. Без предварително одобрена виза, без гид и почти без план - пътешественикът Стойко Иванов преминава границата с Афганистан и попада в свят на безкрайни планини, талибани, опасни пътища и неочаквано гостоприемни хора. В „Социална мрежа” по NOVA NEWS той разказа за преживяванията си в една от най-бедните и рискови държави.

„Голям процент от хората там живеят от международни помощи и дарения от различни организации. За сметка на това самите хора са много позитивни“, споделя Иванов. Той и неговите спътници влизат в страната през Таджикистан. Още на границата усещат различната атмосфера.

„Има мост, който преминаваш с кола. Той е разделен на две - едната част е боядисана в жълто, другата в черно. Едната е на Таджикистан, другата - на Афганистан“, разказва пътешественикът. По думите му веднага след слизането от колата ги посрещат няколко талибани, които ги отвеждат в гранична застава за издаване на визи.

„Взеха ни паспортите, снимаха ги и изпратиха информацията в Кабул. Обясниха ни, че трябва да изчакаме одобрение“, казва Иванов. Талибаните ги разпитали какви са плановете им и дали разполагат с местен гид - нещо, което е задължително за посещение в страната. Въпреки че нямали водач, реакцията била спокойна.

„Всяка проверка на контролно-пропускателните пунктове е малко стряскаща, защото това са хора с пръст на спусъка на автомата. Някои бяха любопитни и дружелюбни, други реагираха по-остро“, разказва той.

По думите му усещането за страх постепенно отстъпва място на привикването към средата. „Това напрежение беше само в нас и то в първите часове. След това започваш да свикваш с всичко около теб“, допълва Стойко Иванов.

