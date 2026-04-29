Леонардо ди Каприо определя италианския неореалистичен филм „Крадци на велосипеди" на Виторио де Сика от 1948 г. като „един от най-съвършените филми, които съм виждал". Той посочи, че това е сред малкото произведения, които би гледал безкрайно, без да му омръзне.

В интервю пред журналисти актьорът споделил дълбоката си любов към италианското кино - корени, свързани с наследството му, тъй като баща му е внук на италиански имигранти в Ню Йорк. Сред любимите му творби са „Сладкият живот", „Осем и половина" и „Пътят" на Федерико Фелини, но именно „Крадци на велосипеди" заема специално място. „Никой не е улавял следвоенните реалности в Европа с такава поезия, каквато са правили Де Сика, Фелини и Висконти", заяви той. Филмът му е направил толкова силно впечатление, че е провокирал двудневна дискусия - нещо, което Ди Каприо признава, че не му се е случвало с нито един друг филм.

Кейт Уинслет: Сцената с плаващата врата в „Титаник” беше заснета в резервоар

Редактор: Дарина Методиева