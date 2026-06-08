Крайният срок за избор на града домакин на “Евровизия 2027” е след месец. Това стана ясно при първата среща от конкурса за подбор, която събра представители на кандидатстващите общини и организаторите от Българската национална телевизия.

След нея бяха представени основните изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, както и възможностите, ползите и отговорностите, които носи домакинството на едно от най-гледаните музикални събития в света.

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Генералният директор на Обществената телевизия Милена Милотинова обясни, че до края на седмицата градовете трябва да потвърдят желанието си да участват в надпреварата след като са се запознали с условията на конкурса. На тези, които потвърдят и отговарят на изискванията, ще бъде изпратена конкурсната документация. Оригиналният срок, спуснат от Европейския съюз за радио и телевизия, е до август, но БНТ има амбицията процедурата да бъде ускорена и финализирана още през юли, за да има достатъчно време за подготовка на събитието.

Изискванията към кандидатите включват подходяща инфраструктура и възможности за организиране на съпътстваща развлекателна програма, добра логистика и леглова база. Според Милотинова ползите от домакинството са преди всичко репутационни, но могат да бъдат измерени и икономически. „Тази година във Виена 320 хиляди туристи са посетили града само заради "Евровизия“, посочи тя.

София, Пловдив, Варна и Бургас са градовете, които ще влязат в надпреварата.

„Ще покажем, че сме лидери в този процес. Ние сме естествен домакин на подобни събития“, заяви заместник-кметът на Столичната община Ирина Дакова.

„Варна е естествен кандидат, защото Дара е от Варна и защото градът има какво да предложи. Имаме опит в организирането на големи събития, разполагаме с достатъчна леглова база и ако искаме "Евровизия" да бъде на морето, Варна е естествен конкурент на София и на всички останали кандидати. Разбира се, столицата има своите предимства“, каза варненският кмет Благомир Коцев.

Градоначалниците на Бургас и Пловдив също заявиха готовност да се справят с посрещането на феновете и делегациите на конкурса, но подчертаха, че е важно възможно най-скоро да стане ясно кой град ще е домакин, за да мога да се покрият всички критерии.

Редактор: Ралица Атанасова