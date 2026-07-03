Телевизионният оператор Цветелин Наков представи новата си песен „Маските падат“ и разказа защо е избрал да се занимава с музика. В ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS той сподели, че естрадната музика не е най-лесният път към популярността, но именно това го мотивира.

„Аз избирам по-трудния път, защото там възможността да докажа себе си е по-голяма. Ако избереш комерсиалното, според мен това е за два-три дни. Естрадата е част от моето детство, от моя живот и реално няма как да избягам от нея”, коментира той.

По думите му песента е вдъхновена от темата за човешките маски и истинската същност: „Всички слагаме маска, за да прикрием чувства или емоции. Смятам, че когато свалиш маската и разкриеш себе си, показваш пълния си потенциал.“

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Операторската работа и музиката за него вървят ръка за ръка. „И двете са голяма страст. И двете са изкуство - едното с кадри, другото със звук и глас. Не смятам, че трябва да избирам между едното и другото“, категоричен е творецът. Предимство при заснемането на собствените си клипове му дава именно професията: „Това е голям плюс, защото знам какво искам и си представям цялата картина. Клипа го заснехме за под осем часа и се получи с много добро настроение.“

Наков разкри още, че решението да започне да пее е дошло след личен момент, който го е накарал да не отлага мечтите си.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова