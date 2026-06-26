Неговото музикално лято е изпълнено с концерти с послание – да предаде силата, емоцията и вдъхновението, които музиката носи. Но ние ще го извадим от зоната му на комфорт. Може ли да изпее числото "пи" и ще успее ли да докаже, че музиката наистина е универсалният език, който свързва наука, дух и човек? Гост в "Предизвиквам те.." с Деси Жаблянова е маестро Йордан Камджалов.

"Намирам се в истински фестивален дух. По-малките градове, които някои подценяват, най-много ни изненадват. Там сме виждали най-много насълзени очи, хората са впечатлени. Нямало е град, в който музикалната магия, да не е била изпращана на крака", споделя маестрото.

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"Аз и моят екип работим денонощно. Това е една привилегия да имаме смисъл, която да реализираме пред нови хора. Всяка година все повече и повече научават за нас", каза още Камджалов.

Диригентът сподели и за работата си със Софи Маринова. "Тя ни омагьосва с голямото си сърце и талант. Софи изпълнява песни, които до момента не е. Имаме покани и за други държави и континенти. Ние казахме, че това ще е последното ни турне, но хората не ни оставят да спрем", каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.