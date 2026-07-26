„Много е тъжно, че подобно нападение се е случило в Берлин. Хората сме свободни да избираме какви да бъдем – каква религия да имаме, кого да обичаме, каква музика да правим и какво изкуство да ценим“, заяви певецът Venci Venc в ефира на „Събуди се“. Той коментира атаката по време на „Прайд“ в Берлин и заяви, че омразата е нещо, което всеки човек трябва да изчисти от себе си.

Venci Venc разказа, че като дете е бил възпитаван в среда, в която е имало омраза и неразбиране към различните. По думите му именно срещите с различни хора са му помогнали да разбере колко важна етолерантността. „Винаги съм обичал хората, които не ме харесват. Няма значение дали си мразен или обичан, важно е да няма безразлични“, каза още изпълнителят.

Venci Venc и новата му песен, в която участват най-близките му

Певецът коментира и новата си песен „Скандал“, която бележи завръщането му към музиката след едногодишна творческа пауза. В проекта той експериментира със смесването на поп и грайм, като по думите му това е звучене, което досега не е правено в България в популярната музика. Venci Venc разкри, че е подготвил още десетки нови песни и музикални видеоклипове. Той обеща активно присъствие на музикалната сцена през следващите месеци.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева