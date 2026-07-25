Дворът на Княжеския дворец в Монако всяко лято се превръща в концертна зала под открито небе. Именно там Филхармоничният оркестър на Монте Карло продължава традиция с десетилетия история. Сред първите цигулки на един от най-престижните симфонични оркестри в Европа е и българката Милена Легурска. Тя започва да свири на цигулка още на пет години. Майка ѝ, която също е цигуларка, първа я въвежда в света на музиката.

„Когато за първи път имах възможността да държа цигулка в ръцете си, усещането беше неописуемо. Имах чувството, че това е любовта на живота ми. Бях убедена, че трябва да правя това до края на живота си“, разказа Милена.

Още на шест години тя излиза на сцената като солист. На 14 изпълнява „Четирите годишни времена“ на Вивалди – едно от най-взискателните произведения в цигулковия репертоар. Следват обучение във Виена и Международната музикална академия „Йехуди Менухин“ в Швейцария. Милена концертира и на сцената на Royal Albert Hall в Лондон, а по-късно става част от концертния оркестър на BBC, където е единственият чуждестранен музикант.

Опера Open: Васко Василев с премиера на уникален мултимедиен концерт в Пловдив

През 2008 г. печели място във Филхармоничния оркестър на Монте Карло. Тогава обаче преживява тежка лична загуба – внезапно умира баща ѝ. „Дойдох тук, но духом не бях. В този тежък момент музиката и цигулката бяха като лекарство и балсам за душата“, сподели българката.

В Монако Милена Легурска продължава дългата традиция на българските музиканти, оставили своя отпечатък във Филхармоничния оркестър на Монте Карло.

Според директора на оркестъра Силван Шарне българските музиканти са ценени заради таланта, дисциплината и професионализма си. Всички те са избрани след изключително оспорвани международни конкурси.

Днес най-голямото желание на Милена е успехът на хора като нея да вдъхновява следващите поколения. „Много често талантливите хора се изправят пред вътрешни борби и съмнения. Тогава имат нуждаот някой, който да им каже: „Вие можете!“. Затова се обръщам към всички млади хора, независимо в каква област – вярвайте и се осмелявайте да бъдете себе си“, призова тя.