В края на 90-те и началото на новия век рейв културата превръща музиката, свободата и танца в начин на живот, а „Кошийн“ се превръщат в един от саундтраците на това поколение. С хита „Hide U“ британската група пробива светкавично и покорява световните класации, а песента дори печели престижната награда за най-добър сингъл, изпреварвайки дори Мадона.

Те промениха правилата на нощния живот. Дебютният им албум веднага става платинен, а всичко след него е история! Гласът зад тези хитове е Шон Еванс. Малко преди концерта в София я срещаме в дома ѝ.

"Живея в Западен Уелс, в най-красивата част на Уелс, на брега. Всеки прозорец в къщата ми гледа към устието, което е истински лукс. Толкова е красиво всеки ден да се събуждам с различна гледка, докато приливът и отливът се редуват в устието на река Ларн. Живея в една къща с богата история. Тук е живял уелският поет Дилън Томас. За мен, като пишещ човек, е истинска привилегия да се разхождам из тази къща и да си представям какво може да е вдъхновило Дилън Томас. А тук има толкова много неща, които могат да те вдъхновят", разказа Еванс пред репортера на NOVA Юлиян Стоянов.

Преди големия триумф и червените килими Шиан живее в индианска палатка в уелските планини, където отглежда малкия си син и пише текстове на свещ. Точно там се раждат думите за суперхита "Hide U".

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"Когато бях млада майка, нещата бяха трудни с парите - да искаш да дадеш на детето си по-добър живот от този, който си имал, и финансово да не можеш да го направиш. Затова си казах: „Е, може да нямам финансовата сигурност, която искам, но мога да осигуря приключения и да дам на това дете наистина забавен и вълнуващ живот". И точно това направихме. Така че отидохме и заживяхме в палатка на върха на планината. И беше невероятно. Поне така си мислехме ние, но не и майка ми, която като идваше на гости, беше истински шокирана. Тя казваше: Не можете да живеете така. Къде е чешмата? Къде е прахосмукачката? А ние си казвахме: „Еха, това е рай“, защото имахме усещане за свобода и за общност, което беше наистина важно за мен и сина ми, за да се чувстваме в безопасност в това пространство", разкзва тя.

"Нямахме течаща вода. Пълнехме туби с вода и трябваше да ги носим нагоре по хълма. Така че беше трудно. Имахме ден за вода или ден за пазар и всички тръгвахме с различни превозни средства към града, за да напазаруваме. Купувахме огромни чували с боб и огромни чували с леща и ги споделяхме. И не мисля, че някой някога е изпитвал глад, което беше прекрасно. Така че нямаше лишения, въпреки че нямахме телевизия например, но имахме музика, свирехме и да, прекарахме си чудесно", разказва още музикантката.

А кога решават да слязат от планитата? "Мисля, че синът ми беше на около четири или пет години. Той беше много умен, но трябваше много да пътуваме до училище, а исках той да получи най-доброто образование. А и пишем много песни тогава. Беше в средата до края на 90-те. Просто кипеше от музика, творчество, изкуство и артисти. И беше много изкушаващо да се преместим в Бристол и това направихме", разказва още Шон.

Началото на "Кошийн" е всичко друго, но не и типичната история за бърза слава. Всичко започва в една малка Bristol-ска кухня, където момчетата от бандата просто пускат повтарящ се музикален ритъм и оставят Шиан да импровизира на микрофона.

За песента "Hide U" тя разказва: "Това е толкова хипнотичен трак. Човешкото ухо обича повторенията, а сампълът всъщност беше експеримент на синтезатора. Ммомчетата бяха в кухнята и се караха кой може да изяде най-голямото и най-лютото чили. А аз просто започнах да рецитирам тази мантра в главата си. И после започнах да я пея. Те замлъкнаха. И някой с пълна уста каза: НАТИСНИ ЗАПИС! Така се роди най-емблематичната песен на Кошийн".

След този хит "Кошийн" се качва на върха на музикалните класации. Годината е 2001, славата застига бързо Шон, а ти си млада самотна майка.

На въпроса как е успявала да съвместява всичко - детето и музиката, тя отговаря: "Беше трудно. Беше предизвикателство. Бях самотна майка, така че трябваше да организираме много грижи за детето, защото да вземеш дете на турне не е подходящо. Децата се нуждаят от рутина. Трябва да усещат границите на своята сигурност. А да си на път беше лудост. Бяхме толкова млади и се превърнахме в звезди почти за една нощ. Никой не ни ръководеше и никой не беше наистина подготвен за това, което щеше да се случи. Така че последва голям хаос. А това не беше мястото, на което исках да бъде синът ми. Въпреки това, това беше единственият начин за мен да печеля пари, за да мога да го издържам. Така че трябваше да се направи. Много ми липсваше".

Тя споделя още, че днес сцената е много по-различна от преди. Това, което я дразни, са светещите телефони във въздуха на феновете, които снимат.

"Искам хората да преживяват живота си в момента. В този момент те получават представление, създадено специално за тях. Представлението от предната вечер и това от следващата вечер ще бъдат различни. Така че това е специално, специално за тях. Затова не го качвайте в Instagram и не вдигайте телефона си, за да покажете на приятелите си, че сте били точно там, защото в тези моменти вие не сте там. Вие сте в киберпространството. А някои хора дори включват светкавицата и аз си казвам: „Човече...“ Ако си в театър, балет, кино - това нарушава пространството, убива момента. Нека сме просто просто ние заедно с музиката", допълва още Шон.

На въпроса дали се интересува от социалните мрежи тя отговаря: "Няма да критикувам социалните медии. Те имат своето място. Това е чудесен инструмент за разпространение на музика. Мисля, че е невероятно, че сега, след като сме отнели властта от всички онези големи, дебели хора от музикалната индустрия, е толкова лесно да го правиш сам. Затова аплодирам онези хора, които правят нещата сами за себе си и просто споделят свободно музиката си".

На 6 август "Кошийн" за пръв път ще излязат на българска сцена - в София. Шон споделя, че харесва българското вино и енергията на българската публика. "Те са толкова готини, но в същото време и толкова ентусиазирани", допълва тя.

Шон Еванс и "Кошийн" ще изнесат концерт в София на 6 август, а на 7 август ще изпълнят с музика Античния театър в Пловдив.

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