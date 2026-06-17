Индийски и датски подводни археолози ще изследват останките на кораб от 17-и век, потънал край бреговете на Индия. Датският кораб "Оресунд" потъва през 1619 г. край бреговете на Карикал, в територията Пондичери, Южна Индия.

Посланикът на Дания в Делхи Расмус Абилдгаард Кристенсен каза в социалните мрежи, че този проект ще позволи на двете страни да "обединят усилия" в изучаването на останките на потъналия кораб. Изследователите се надяват, че подводните разкопки ще хвърлят нова светлина върху първите датски търговски дейности в Индия - период, който често остава в сянката на по-всеобхватната колониална история на Великобритания, Франция, Португалия и Нидерландия.

Археолози откриха ценен товар от корабокрушение от 18-и век

Археологическата служба на Индия и датският Национален музей в Копенхаген в началото на седмицата са подписали споразумение за съвместни подводни археологически разкопки на кораба "Оресунд". От индийското Министерство на културата отбелязват, че този плавателен съд заема важно място в морската история като първия известен датски кораб, достигнал Индия.

Дания основава първата си търговска фактория в Индия през 1620 г. - една година след корабокрушението на "Оресунд", в Транкебар (днес град Тарангамбади в щата Тамил Наду), където датската крепост е превърната в музей. Често се счита, че връзките между Европа и Индия започват през 1498 г., когато португалският мореплавател Вашку да Гама заобикаля южния край на Африка, за да стигне до Каликут, днес Кожикод, в Керала. Въпреки това европейците вече от векове са поддържали косвени контакти с Индия чрез търговски мрежи и посредничеството на арабски, персийски и средиземноморски търговци, прекосяващи Червено море.

Редактор: Дарина Методиева