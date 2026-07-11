От Монголия до Пловдив - това е пътят на 24-годишната Нандин Хоралжао, която преди четири години пристига в България, за да изучава технологии на виното, бирата и спиртните напитки. В рубриката „Нищо лично“ тя разказва, че първоначално е възнамерявала да учи в родината си, но променя решението си. „Майка ми също е завършила Университет по хранителни технологии. Реших да продължа семейната традиция, а когато научих за Пловдив, ми се стори много красив град“, споделя тя.

Пътят до България обаче не започва по план. Само пет часа преди полета за София Нандин е диагностицирана с COVID-19. „Новината ме шокира и трябваше да отменя полета си. След две седмици изолация най-накрая успях да дойда. Когато кацнах на летище София, всичко ми се стори сиво. После пристигнах в Пловдив и видях колко е зелено. Много бързо свикнах с града и се почувствах почти като у дома“, разказва студентката.

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В университета Нандин изучава производството на алкохолни напитки и дори показва как се определя киселинността на виното чрез титруване. След дипломирането си обаче няма да прави вино: „В Монголия мога да работя в производството на бира или водка. Ние не произвеждаме вино, защото климатът не позволява да се отглежда грозде“, обяснява тя. С усмивка признава и културните изненади, които е открила у нас: "Бях много изненадана, че българите ядат зайци. При нас ги отглеждаме, но не мога да разбера защо бихме ги яли."

След броени дни младата жена се прибира в Монголия. „Тук си нямам никого, а и ще се чувствам по-добре близо до семейството си. Научих всичко, което трябваше да знам от България, и сега е време да го използвам в родината си“, казва тя.

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