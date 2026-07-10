Казусът с полетите на Делян Пеевски, замесеното име на конституционния съдия Десислава Атанасова, изнесените данни от министър Демерджиев и данните от платформата „Диагноза България“ поставят отново на дневен ред въпросите за прозрачността, отчетността на институциите и общественото доверие. Около това мнение в студиото на "Твоят ден" се обединиха журналистът от Българското национално радио Силвия Великова, политическият анализатор Георги Харизанов и социологът от агенция „Мяра“ Яница Петкова.

Според Великова развитието на случая с Пеевски тепърва предстои. „Мисля, че е рано за равносметка. Ще ми е интересно какво министър Демерджиев ще разкаже за твърденията за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“, коментира тя.

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Социологът Яница Петкова смята, че към този момент публичният ефект от разкритията е по-скоро негативен за лидера на ДПС.

"Прозрачността е хубаво нещо, но трябва винаги да стъпва на факти и доказателства", добави Харизанов.

В разговора беше засегната и темата за прозрачността при разходването на публични средства в здравеопазването. По думите на Великова нормативната уредба позволява да се стига до значителни разлики в цените на едни и същи продукти. Георги Харизанов подчерта ролята на гражданските инициативи за осветляването на подобни практики.

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„Говорейки за прозрачност, публичните данни излизат наяве благодарение на граждански активисти. Всеки може да провери и да види, че една болница на Дунав купува аспирин на една цена, а друга болница в Родопите - 20 пъти по-скъпо“, изтъкна той.

"Властта казва, че някой взема много пари, но тя може да попречи това да се случва при отменяне на даден нормативен акт", коментира Великова.

Според Петкова институциите често реагират, едва когато даден проблем започне да засяга самата власт.

„Факт е, че от време на време върху определени власти трябва да се оказва натиск, просто за да си свършат работата и да спазват закона. Това не нарушава принципа на разделение на властите“, заяви Харизанов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов