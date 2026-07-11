Макар и с прохладна сутрин, пред нас е слънчева и почти безоблачна събота с температури следобед между 30 и 35 градуса. Край морето термометърът ще показва около 30 градуса, в планината - между 15 и 22-23 спрямо надморското равнище.

В неделя обаче, в резултат на преминаващ студен атмосферен фронт обстановката ще е по-динамична. Преди обяд в Северозапада, до вечерта и в други точки на Западна, Централна и Североизточна България ще се развиват локални гръмотевични процеси с кратък, летен дъжд и виса от градушка.

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Ще се усили вятърът от Северозапад, а дневните температури в районите с валеж ще са с 2-3 градуса по-ниски, но отново ще се движат в летния диапазон - между 28 и 33 градуса.

Предстоящата седмица ще запази облика на лятото с всички типични за сезона явления. Температурите с леки регионални колебания ще са между 28 и 33 градуса в началото с тенденция в хода на периода да се повишават.

Дните с по-голяма вероятност от гръмотевични процеси с кратки, следобедни, летни дъждове ще са понеделник, сряда и четвъртък. Явленията ще останат с локален характер - тоест ще са в отделни точки на страната, а не повсеместни.