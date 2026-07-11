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Задава ли се гореща вълна от над 40 градуса през юли у нас
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Прогноза за времето (10.07.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (10.07.2026 - сутрешна)
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Започва динамичен период с гръмотевични бури и градушки
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Прогноза за времето (09.07.2026 - обедна)
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Опасност от градушки и гръмотевични бури в части от страната днес
Гръмотевични бури с риск от градушка в неделя следобед
Макар и с прохладна сутрин, пред нас е слънчева и почти безоблачна събота с температури следобед между 30 и 35 градуса. Край морето термометърът ще показва около 30 градуса, в планината - между 15 и 22-23 спрямо надморското равнище.
В неделя обаче, в резултат на преминаващ студен атмосферен фронт обстановката ще е по-динамична. Преди обяд в Северозапада, до вечерта и в други точки на Западна, Централна и Североизточна България ще се развиват локални гръмотевични процеси с кратък, летен дъжд и виса от градушка.
Задава ли се гореща вълна от над 40 градуса през юли у нас
Ще се усили вятърът от Северозапад, а дневните температури в районите с валеж ще са с 2-3 градуса по-ниски, но отново ще се движат в летния диапазон - между 28 и 33 градуса.
Предстоящата седмица ще запази облика на лятото с всички типични за сезона явления. Температурите с леки регионални колебания ще са между 28 и 33 градуса в началото с тенденция в хода на периода да се повишават.
Дните с по-голяма вероятност от гръмотевични процеси с кратки, следобедни, летни дъждове ще са понеделник, сряда и четвъртък. Явленията ще останат с локален характер - тоест ще са в отделни точки на страната, а не повсеместни.
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