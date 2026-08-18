Неидентифициран снаряд е ударил плавателен съд, излизащ от Ормузкия проток в посока Оманския залив. Това съобщи Британската организация за морски търговски операции (UKMTO), която е получила доклад за инцидента.

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Има пострадали членове на екипажа. Помощ им е оказала оманската брегова охрана. Нанесени са щети на машинното отделение. Към момента не са отчетени вредни последици за околната среда.

Все още не е известно кой е изстрелял снаряда, нито под чий флаг е плавал корабът.

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Инцидентът е в контекста на осезаемо нарушения ритъм на корабоплаване през Ормузкия проток. Все още броят на преминаващите кораби дневно е едноцифрено число, при положение че преди началото на войната с американско-израелските удари срещу Иран оттам са плавали по над 130 плавателни съда на ден.

Редактор: Станимира Шикова