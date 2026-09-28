Полша обяви тревога и съобщи, че е вдигнала изтребители във връзка с руските атаки в съседна Украйна.

По-рано днес Русия подложи Украйна на масирани удари, при които загинаха най-малко 7 души, а десетки бяха ранени. Беше атакувана и сградата на Украинската национална академия на науките в Киев .

Междувременно назначеният от Москва губернатор на контролираната от Русия Луганска област Леонид Пасечник съобщи, че украински дрон ударил лека кола в областта, а при атаката има убит човек.

Редактор: Дарина Методиева