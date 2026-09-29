Аржентина заплаши да предприеме съдебни действия срещу Великобритания, ако Лондон не спре проект за добив на петрол край Фолклендските острови.

Аржентинският президент Хавиер Милей даде на Великобритания две седмици да прекрати работата по проекта Sea Lion. В противен случай Аржентина ще поиска от базирания в Хамбург Международен трибунал по морско право да разпореди временно спиране на проекта. Това заяви Милей в изявление, публикувано в Х.

DEFENDIENDO CON HECHOS



Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.



Si en 2 semanas el Reino Unido no… https://t.co/JTaBcQ7RGT — Javier Milei (@JMilei) September 28, 2026

Проектът Sea Lion в Северния Фолклендски басейн се осъществява въз основа на британски лицензи, които Аржентина отхвърля като нелегитимни.

Аржентинският президент нарече ООН „безполезна организация“ и отхвърли правото на Фолклендските острови на самоопределение

Архипелагът, известен в Аржентина като Малвинските острови, е британска отвъдморска територия от 1833 г. Буенос Айрес обаче основава претенциите си върху правоприемството на територии от някогашната Испанска империя.

През 1982 г. избухна война между Великобритания и Аржентина за малкия архипелаг в южната част на Атлантическия океан, след като управляващата по това време аржентинска военна хунта нареди островите да бъдат окупирани. Тогавашният министър-председател на Великобритания Маргарет Тачър отговори с изпращането на хиляди британски военнослужещи с десетки бойни кораби. Британските сили успяха да си върнат островите в рамките на 11 седмици, като в боевете загитаха стотици военнослужещи.

Редактор: Дарина Методиева