Извънредно заседание на Правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу „делата шамари”. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

Парламентът даде зелена светлина на защитата срещу "дела шамари"

Промените са свързани с прилагането на европейската Директива от април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.

Редактор: Станимира Шикова