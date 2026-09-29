Снимка: БТА
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Ще се гласуват промени, насочени срещу „делата шамари”
Извънредно заседание на Правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу „делата шамари”. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.
Парламентът даде зелена светлина на защитата срещу "дела шамари"
Промените са свързани с прилагането на европейската Директива от април 2024 г., която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява.Редактор: Станимира Шикова
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