Печалбата се мери като процент от приходите. Нормата ѝ в търговията с храни на дребно спада. Проблемът е, че се сравняват абсолютни стойности. Така изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов коментира плановете на правителството да въведе данък свръхпечалба за големите търговски вериги.

В ефира на “Здравей, България” Вълканов посочи, че държавата реално не отчита, ако магазинът е разширил мрежата си и е отворил нови работни места. "Планира се облагане на изрядния данъкоплатец с извънредна тежест", коментира още Вълканов.

По думите му потенциалните средства, които могат да се съберат от големите вериги, са незначителни на фона на дупката в държавния бюджет.

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Експертът отбеляза, че от печалбите при оператори с ваучери може да се вземе по-голям данък свръхпечалба. Също така отбеляза, че това е най-скъпият инструмент за покупка на храна от магазините, тъй като при обработването му търговецът дължи три различни вида такси.

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Вълканов обясни, че реално става дума за извънреден данък, а не данък свръхпечалба. И отново подчерта, че по този начин се "наказват" изрядните данъкоплатци.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова