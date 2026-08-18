Таксиметров шофьор във Варна превозва безплатно тежко болно коте до ветеринарната клиника, където то често трябва да се лекува. Двегодишният Захари се нуждае от продължителна и скъпа терапия, а стопанката му казва, че всяко спестено евро е крачка към по-бързото му възстановяване.

Захари е едва на няколко дни, когато Венцислава го намира изхвърлен в кашон. Дава му името Захари, защото е „сладък като захар“. Котаракът бързо се превръща в любимец не само на стопанката си, но и на хората от квартала. Познават го по отличителния му белег – той има само едно око.

„Много е игрив, любопитен. За мен такива добри животни не могат да оцеляват навън. Той е един добродушко“, разказа Венцислава.

Преди два месеца тя забелязва, че коремът на Захари е необичайно подут, а той изглежда отпаднал. Изследванията показват, че котаракът е болен от „мокър ФИП“ – тежка форма на инфекция при котките, при която в коремната кухина се натрупва течност. Заболяването е свързано с мутация на котешкия коронавирус.

Лечението продължава 90 дни и включва ежедневни инжекции. Медикаментите не се предлагат свободно в България и трябва да бъдат доставяни, което прави терапията изключително скъпа. „Около 700 евро на месец излиза само лечението с инжекции“, обясни Венцислава.

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Посещенията във ветеринарната клиника се превръщат в ежедневие. Тъй като стопанката няма автомобил, разчита на приятели или такси. При едно от последните пътувания тя разказва на шофьора за състоянието на Захари и за скъпото лечение. Когато пристигат в клиниката, той отказва да вземе пари. „В момента, в който пристигнахме до клиниката, той каза: „Таксито е от мен. Това е моят подарък за Захари“, разказа Венцислава.

Тя споделя историята във Facebook, а публикацията събира стотици реакции. Историята обаче не приключва с едно безплатно пътуване. Таксиметровият шофьор обещава да превозва Захари до клиниката и обратно всеки път, когато това е необходимо.

Той отказа да застане пред камерата, защото не иска публичност. Сподели обаче, че не за първи път вози безплатно пътници, които имат сериозни тревоги и страдания. „Преди всичко не трябва да губим човещината в себе си, да останем хора. Всеки ден има такива моменти“, каза той.

В началото на лятото мъжът качва майка с незрящо дете. Жената го води до морето за рождения му ден, за да може да докосне пясъка и да усети морето.

Венцислава вярва, че такива истории са доказателство, че доброто може да дойде от неочаквано място. „Доброто идва и на четири колела. Не трябва да се отказваме, а да продължаваме да се борим и да бъдем добри, защото това е заразно“, каза тя.

Междувременно десетки хора вече даряват средства и храна за Захари. Котаракът има и собствена банкова сметка за лечението. „Всеки помага с каквото може. Това ми дава кураж, че не съм сама и Захари не е сам. Има си фенове и се справя геройски“, споделя развълнуваната стопанка.

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