Доналд Тръмп не иска да се върне към война с Иран. Той знае, че времето не е в негова полза, тъй като с приближаването към междинните избори задълбочаването на конфликта не вещае нищо добро. Това каза международният редактор на „Дневник” Ангел Петров в ефира на „Твоят ден”.

Международният анализатор Огнян Дъскарев не смята, че времето притиска Тръмп, тъй като междинните избори са на 3 ноември. Той обаче е на мнение, че не е добре да има ескалация на войната и заради това американският президент, се опитва чрез блокадата над Ормузкия проток, да „задуши” Иран икономически. Освен това сега се строят и три петролопроводи, които да заобикалят пролива, те ще бъдат готови до 2-3 години, допълни експертът. И отбеляза, че така Иран ще загуби един от лостовете си по отношение на контролирането на транспорта на петрол в региона.

Иран преминава към изцяло настъпателна военна позиция след края на примирието със САЩ

По темата дали Оман умишлено е вкаран в преговорите между САЩ и Иран Петров смята, че това е така, защото страната „играе ролята” на посредник. Дъскарев посочи, че Оман е съюзник на Вашингтон и затова не смята, че САЩ би атакувал страната. Експертът беше категоричен, че Иран е нарушил Меморандума за разбирателство с Вашингтон.

Дъскарев беше категоричен, че Израел не е вкарал САЩ във войната с Иран.

Гостите коментираха още ситуацията в Ивицата Газа и срещата между „Хамас” и Джаред Къшнър в Египет. Петров каза, че Египет много често е подценяван, но е много ефективен посредник. Той посочи, че се прави опит да се постигне споразумение, при което първо „Хамас” да преде оръжието си, след което Израел да се оттегли.

Пратеникът на Тръмп Джаред Къшнър преговаря с „Хамас“ за мирния план за Газа

Дъскарев също отбеляза, че това е редът за действие при постигане на примирие. Той посочи, че „втората най-кръвопролитна война в света, след тази в Украйна, е в Газа” и тя е била спряна от Доналд Тръмп. По негови думи хората, които са свършили основната работата по воденето на разговори между Израел и "Хамас" са Стив Уитков и Къшнър.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова