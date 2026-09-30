Спасителните екипи в Европейския съюз да поддържат постоянна връзка и да обменят информация в случаи на криза, предлага Европейската комисия. Предвижда се връзката да бъде защитена и да бъде поета от спътници, ако има прекъсване на мобилното покритие, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Пожарите, наводненията, бурите, заплахите от дронове срещу ключова инфраструктура или терористичните нападения изискват добре съгласувани действия от полицията, пожарникарите, здравните служби и екипите на гражданската защита, отбелязва ЕК. Към момента възможностите за връзка между тези служби са ограничени - системите не са свързани и спират да работят при пресичане на границите в ЕС. Така службите за спешна помощ често не могат да се свързват помежду си, докато работят за спасяване на хора и възстановяване на сигурността и обществения ред, се допълва в съобщението.

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Новата системата на ЕС ще позволи на екипите за бързо реагиране да се свързват помежду си, независимо от службата или държавата, да споделят снимки, видео и звук. Всички държави от ЕС постепенно ще преминат от теснолентови радиосистеми към широколентови технологии като 5G. Европейските спътници ще осигуряват допълнителни възможности, когато наземните системи са извън строя.

Предвижда се бъдещата система да бъде защитена срещу кибератаки и хибридни заплахи с използването на криптиране и надежден протокол. Предложението цели намаляване на зависимостта от чуждестранни технологии, като основните елементи, включително спътниците, основната мобилна мрежа и използваната технология за мобилен широколентов достъп, се разработват от европейски дружества.

Новата система ще бъде въвеждана поетапно, като за държавите в ЕС е предвиден преходен срок след 2030 г., посочва ЕК. Предстои предложението да бъде разгледано от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

Редактор: Цвета Лазаркова