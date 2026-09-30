Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започва тридневна обиколка в Западните Балкани. Първата ѝ спирка ще бъде Албания, където тя пристига на 30 септември. До 2 октомври ръководителят на ЕК ще посети още Косово, Черна гора и Северна Македония.

В Тирана Фон дер Лайен ще проведе разговори с албанския президент Байрам Бегай и премиера Еди Рама. В програмата ѝ са включени и посещения на проекти, реализирани с европейско финансиране, като подробности за тях все още не са обявени.

Фон дер Лайен започва балканската си обиколка от Албания

В центъра на разговорите ще бъде европейската интеграция на Албания и следващите стъпки в преговорния процес. Очаква се да бъдат обсъдени още постепенното включване на страните от Западните Балкани в единния европейски пазар и изпълнението на Плана за растеж на региона.

Визитата идва на фона на ускоряването на преговорите между Тирана и Брюксел. Албания вече е отворила всичките 33 преговорни глави, а през юли временно затвори първите три – в областта на науката и научните изследвания, образованието и културата и външните отношения.

Правителството на Еди Рама си е поставило за цел преговорният процес да приключи през 2027 г., а Албания да стане член на Европейския съюз до края на десетилетието.

Друг основен акцент в разговорите ще бъде Планът за растеж за Западните Балкани. За периода 2024-2027 г. механизмът разполага с общ бюджет от 6 млрд. евро, предназначен да ускори икономическото сближаване на страните от региона с Европейския съюз.

Урсула фон дер Лайен: Албания е на правилния път към ЕС

Получаването на средствата е обвързано с изпълнението на предварително договорени реформи.

За Албания са предвидени общо 922,1 млн. евро под формата на безвъзмездна финансова помощ и преференциални заеми. До май 2026 г. страната е получила 212,8 млн. евро за постигнат напредък по реформената си програма и за инфраструктурни проекти. Предстоящото пътуване ще бъде шестата поредна годишна обиколка на Урсула фон дер Лайен в Западните Балкани. Този път Сърбия и Босна и Херцеговина не са включени в програмата.

Редактор: Цветина Петкова