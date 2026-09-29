Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично огнище на шарка по овцете и козите. Заболяването е открито в стопанство със 7 животни в хасковското село Тянево, община Симеоновград. Собственикът сам подал сигнал до властите, след като забелязал симптоми на болестта, и оказал пълно съдействие на ветеринарите.

От БАБХ уточняват, че болестта не е опасна за хората, но при разпространение води до значителни икономически загуби. Взети са всички необходими мерки за контрол и ликвидиране на заразата, а собствениците на засегнатите животни ще бъдат обезщетени по закон.

Огнища на шарка по овцете и козите са установени в Софийско и Кърджалийско

⇒ Около огнището са определени две рестриктивни зони:

5-километрова защитна зона, която обхваща:

Община Симеоновград: селата Тянево и Дряново;

Община Харманли: село Овчарово.

⇒ 20-километрова надзорна зона, в която влизат:

Община Симеоновград: гр. Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново;

Община Харманли: гр. Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово;

Община Тополовград: селата Българска поляна, Орлов дол, Владимирово и Светлина;

Община Гълъбово (обл. Стара Загора): гр. Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово;

Община Раднево (обл. Стара Загора): селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново;

Община Опан (обл. Стара Загора): селата Бащино и Васил Левски.

⇒ Какви са ограниченията?

В тези населени места се забранява придвижването на овце и кози, освен ако не са предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да се отглеждат задължително затворени в оборите.

Предстои преброяване и актуализация на данните за фермите в информационната система „ВетИС”, както и засилен ветеринарен контрол. Властите проследяват и движението на животни, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони важат специални изисквания за транспорт и преработка.

Агенцията призовава стопаните да бъдат изключително бдителни и да спазват строго мерките за биосигурност. При всяко съмнение за шарка трябва незабавно да се търси ветеринарен лекар. Сигнали могат да се подават денонощно и на горещия телефон на БАБХ - 0 700 122 99.

Редактор: Мария Барабашка