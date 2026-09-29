Правителството прие промени в правилата за вредните емисии, изпускани от големите горивни инсталации. Те засягат допустимите количества серен диоксид, азотни оксиди и прах, които могат да бъдат отделяни в атмосферата.

Промените са направени чрез изменения в наредбата, която определя нормите за тези емисии. Основната цел е българското законодателство да бъде приведено в съответствие с актуалните европейски изисквания за ограничаване на промишленото замърсяване.

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Новите текстове уреждат по-ясно и задълженията на операторите на големи горивни инсталации. Целта е вече определени изисквания към тях да могат да бъдат изпълнявани без ненужно административно забавяне.

Промени се въвеждат и при т.нар. дерогации - случаите, в които дадена инсталация получава право временно да прилага изключение от определени изисквания. При докладването вече ще трябва да се посочват както основанията, на които е предоставена дерогацията, така и конкретните условия, които операторът трябва да спазва през периода на действието ѝ.

Редактор: Цветина Петкова