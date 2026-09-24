Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в село Стремово, област Кърджали и село Петково, София област.

В област Кърджали е регистрирано първично възникнало огнище в животновъден обект, в който се отглеждат 22 дребни преживни животни.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Стремово, Три могили, Ястреб, Бели пласт, Соколяне, Люляково, Стремци, Горна крепост, Болярци и Рани лист от община Кърджали, област Кърджали; селата Бърза река, Патица, Железник, Драганово, Вождово, Бостанци и Минзухар от община Черноочене, област Кърджали.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Кърджали, селата Черешица, Мост, Крин, Черньовци, Звиница, Татково, Бащино, Рудина, Сестринско, Миладиново, Кокиче, Добриново, Мъдрец, Чифлик, Мургово, Долна крепост, Орешница, Висока поляна, Перперек, Сватбаре, Калоянци, Долище, Конево, Бяла поляна, Страхил войвода, Гняздово, Жинзифово, Скалище, Звезден, Гъсково, Бялка, Седловина, Широко поле, Звезделина, Островица, Вишеград, Соколско, Лисиците, Зорница, Панчево, Повет, Зимзелен, Иванци, Солище, Скърбино, Невестино, Калинка, Черна скала, Чилик, Охлювец, Царевец, Срединка, Енчец, Брош, Крайно село, Прилепци, Резбарци, Петлино, Айрово, Опълченско, Глухар, Македонци, Пепелище, Дъждино, Лъвово, Дънгово, Воловарци, Кьосево, Бойно, Яребица, Кокошане, Стражевци, Каменарци, Тополчане, Звъника, Пъдарци, Снежинка, Ридово, Старо място, Дъждовница, Пеньово, Бленика, Зелениково, Главатарци, Скална глава, Зайчино, Багра, Костино, Крушевска, Севдалина, Божак, Чеганци, Звънче, Крушка, Върбенци, Голяма бара, Ходжовци, Илиница, Висока и Ненково от община Кърджали, област Кърджали; селата Летовник, Свобода, Груево, Чомаково, Биволяне, Момина сълза и Балабаново от община Момчилград, област Кърджали; селата Черноочене, Стражница, Свободиново, Боровско, Бакалите, Яворово, Бели вир, Божурци, Нови пазар, Каблешково, Ябълчени, Житница, Водач, Каняк, Босилица, Русалина, Беснурка, Куцово, Войново, Женда, Небеска, Копитник, Средска, Комунига, Новоселище, Черна нива, Дядовско, Даскалово, Пчеларово, Петелово, Лясково и Габрово от община Черноочене, област Кърджали; селата Брезен, Голобрад, Боровица, Стар читак, Рибарци, Сухово и Дойранци от община Ардино, област Кърджали; селата Ангел войвода, Боян Ботево, Сърница, Караманци, Колец, Спахиево и Сираково от община Минерални бани, област Хасково; селата Балкан, Царева поляна, Стамболово и Поповец в община Стамболово, област Хасково; селата Николово, Гълъбец, Широка поляна, Зорница, Козлец, Въгларово, Тракиец, Текето, Големанци, Долно Големанци, Маслиново, Горно Войводино, Долно Войводино, Мандра, Орлово, Конуш, Войводово, Манастир и Книжовник от община Хасково, област Хасково.

БАБХ обяви огнище на шарка по овцете и козите в Кърджалийско

В София област е регистрирано първично възникнало огнище в два епидемиологично свързани обекта, в които се отглеждат 234 овце.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат гр. Елин Пелин и селата Петково, Лесново, Доганово, Григорево и Столник от община Елин Пелин, област София област; и селата Горна Малина, Долна Малина и Априлово от община Горна Малина, област София област.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Елешница, Потоп, Чурек, Голема Раковица, Огняново, Караполци, Богданлия, Крушовица, Габра, Нови хан, гара Елин Пелин, Равно поле и Мусачево от община Елин Пелин, област София област; селата Негушево, Осоица, Саранци, Горно Камарци, Чеканчево, Долно Камарци, Стъргел, Макоцево, Белопопци, Гайтанево и Байлово от община Горна Малина, област София област; селата Бърдо, Пановци, Бузяковци, Ръжана, Мечковци, Селянин, Вакарел, Костадинкино, Поповци, Банчовци, Пауново и Бальовци от община Ихтиман, област София област; гр. Бухово и селата Желява, Яна, Горни Богров, Долни Богров, Чепинци, Кривина, Казичене, Бусманци, Лозен, Герман, Долни Пасарел и кварталите Кремиковци, Сеславци, Ботунец, Челопечене, Враждебна, Горубляне, Дружба 1 и Дружба 2 от община Столична, област София град.

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

Нови огнища на шарка по овцете и козите в Кърджалийско и Хасковско

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

Редактор: Цветина Петрова