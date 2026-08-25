Българската агенция по безопасност на храните констатира първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в с. Поточница, община Крумовград, област Кърджали. В обекта се отглеждат 111 овце. Сигналът е подаден от самия стопанин след появата на клинични признаци, като той оказва пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща:

БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в Хасковско и Кърджалийско

Община Кърджали: селата Рудина, Бяла поляна, Долище, Конево, Майсторово, Миладиново, Сестринско, Страхил войвода, Татково, Звиница, Бащино и Кокиче.

Община Стамболово (обл. Хасково): селата Зимовина и Поповец.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, в която влизат:

Община Кърджали: гр. Кърджали и селата Бели пласт, Болярци, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долна крепост, Жинзифово, Звезделина, Звезден, Зимзелен, Зорница, Иванци, Калоянци, Крин, Лисиците, Люляково, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рани лист, Сватбаре, Седловина, Сипей, Скалище, Скърбино, Соколско, Соколяне, Солище, Стремово, Стремци, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб.

Община Крумовград: селата Бойник, Бряговец, Джанка, Долна кула, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Поточарка, Поточница, Сладкодум, Стари чал, Странджево и Студен кладенец.

Община Момчилград: селата Биволяне, Гургулица, Девинци, Момина сълза, Нановица, Постник, Татул и Чомаково.

Община Черноочене: селата Бостанци, Бърза река, Вождово, Драганово и Минзухар.

Община Маджарово (обл. Хасково): селата Горни Главанак, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово.

Община Стамболово (обл. Хасково): селата Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пътниково, Пчелари, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна.

Община Харманли: селата Болярски извор и Славяново.

Община Хасково: селата Войводово, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино, Николово, Орлово, Текето, Тракиец и Широка поляна.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

От БАБХ подчертават, че заболяването не представлява опасност за хората, но нанася сериозни икономически щети. ОДБХ-Кърджали координира действията си с местните власти за овладяване на ситуацията.

Агенцията призовава стопаните за повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. При всяко съмнение за симптоми на шарка по дребните преживни животни, собствениците трябва незабавно да уведомят ветеринарен лекар. Сигнали се приемат денонощно на горещия телефон на БАБХ: 0 700 122 99.

Редактор: Мария Барабашка