Хасковският окръжен съд отказа да остави в ареста петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с отклоняване на стоки, иззети на границата. На всички са наложени парични гаранции.



На 11 септември при акция на ГДБОП бяха задържани девет души, сред които шестима митничари, за предполагаема схема за отклоняване и продажба на стоки, предназначени за унищожаване. Артикулите били иззети при проверки на ГКПП „Капитан Андреево“ заради незаконен внос.



Обвиняеми са домакинът на МП „Лесово“ Стоян Караиванов, митническият инспектор Димитър Вангелов, управителят на фирма в Свиленград Стефан Гочев и работниците му Иван Иванов и Карагьоз Димитров.

Петима обвинени за схема с фиктивно унищожаване на контрабандни стоки, двама са митничари



Според съда събраните доказателства не дават достатъчно основание да се приеме, че петимата са извършили престъплението, за което са обвинени. Не е установена и воля за създаване на организирана престъпна група. Магистратите не виждат и реална опасност те да се укрият или да извършат престъпление.



Гаранцията за Стефан Гочев е 20 000 евро, за Димитър Вангелов и Стоян Караиванов – по 10 000 евро, а за Иван Иванов и Карагьоз Димитров – по 1000 евро.



Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативен съд – Пловдив.