Петима души, сред които двама митнически служители, са обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с предполагаема схема за отклоняване на конфискувани стоки, които е трябвало да бъдат унищожени, съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково.

Според разследването групата е действала от началото на януари до 11 септември 2026 г. Прокуратурата твърди, че целта е била извършването на длъжностни присвоявания и незаконното използване и разпространение на стоки, носещи защитени търговски марки.

Двама от обвиняемите са служители на митническата администрация. Единият е митнически инспектор, който е отговарял за контрола върху стоките, определени за унищожаване. Другият е бил отговорник на склад и сред задълженията му е било предаването на задържаните артикули за унищожаване.

Останалите трима обвиняеми са служители на външна фирма, ангажирана с част от процедурата по унищожаването.

Става въпрос за артикули, конфискувани при проверки на ГКПП „Капитан Андреево“ заради незаконен внос и нарушения на права върху защитени търговски марки. Сред тях има дрехи, обувки, парфюми и други стоки, които по закон е трябвало да бъдат унищожени.

Според прокуратурата обаче част от артикулите са били унищожавани само по документи. Разследващите смятат, че вместо цялото количество да премине през процедурата по физическо унищожаване, част от стоките са били отделяни и отклонявани.

Разследването на предполагаемата схема се води от няколко месеца. В началото на септември ГДБОП и Агенция „Митници“ проведоха специализирана операция в Хасковска област, включително в Свиленград и на ГКПП „Капитан Андреево“, както и в Ямбол и Елхово.

При акцията бяха претърсени множество адреси и автомобили и бяха иззети материали, които според разследващите имат отношение към случая.

Първоначално при операцията бяха задържани деветима души - шестима митнически служители и трима цивилни. След анализ на събраните до момента доказателства прокуратурата е повдигнала обвинения на петима от тях.

Задържаните от митниците стоки са били съхранявани в складове под митнически контрол, докато започне процедурата за тяхното унищожаване. Именно в последния етап според ГДБОП е ставало отклоняването на част от артикулите.

Стоките първо са били подготвяни за унищожаване, включително чрез нарязване, след което е трябвало окончателно да бъдат унищожени. Разследващите обаче твърдят, че част от тях са били отделяни, преди процедурата да приключи.

Разследващите проверяват твърдения, че в документацията стоките са били отчитани като унищожени, въпреки че част от тях фактически са били запазвани и впоследствие разпространявани.

Редактор: Цветина Петкова