Деветима души, сред които и шестима служители на Агенция „Митници“, са задържани при специализирана операция на ГДБОП за предполагаема схема за отклоняване и продажба на стоки, които е трябвало да бъдат унищожени. Акцията се провежда на територията на Свиленград, Елхово и ГКПП „Лесово“. Това съобщи на брифинг главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП.

По първоначални данни става въпрос основно за дрехи, обувки, парфюми и други артикули, нарушаващи права върху защитени търговски марки. Стоките са били внесени от Турция, задържани от митническите власти и съхранявани в складове под митнически контрол, преди да бъдат изпратени за унищожаване.

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Как е действала предполагаемата схема

Според разследващите част от стоките са били отклонявани именно на последния етап от процедурата по унищожаването им. Вместо да бъдат окончателно унищожени и загробени на определеното за това място, част от артикулите са били отделяни. „Отклонявани е част от стоката, която е била усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилни лица, които са я разпространявали и продавали на територията на България - както по интернет, така и по друг начин“, обясни главен инспектор Добрев.

По думите му ГДБОП работи по случая от няколко месеца. Операцията е проведена в момент, когато част от стоките са били в процес на унищожаване - т.нар. нарязване.

След подготовката за унищожаване и преди окончателното загробване част от стоките не са били унищожавани по предназначение, стана ясно още от брифинга. На въпрос дали на практика е било документирано, че артикулите са унищожени, докато част от тях всъщност са били прибирани, Георги Господинов потвърди.

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Задържаните са общо деветима - шестима длъжностни лица от митническата администрация и трима цивилни. По данни на разследващите цивилните са свързани с дейността по унищожаване на стоките, извършвана от външна фирма. От Агенция „Митници“ уточниха, че само част от задържаните служители са от местната структура в Свиленград. Не се съобщават повече подробности за длъжностите им и конкретната роля на всеки от тях.

„Агенция „Митници“ е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества от такъв тип стоки, и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност“, заяви Господинов.

Предстои пълна инвентаризация на складовете, в които се съхраняват стоки под митнически контрол. Целта е да бъде установено точно какво количество е било отклонено при процедурите по унищожаване. На територията на Свиленград има 13 склада за стоки под митнически контрол, посочи началникът на МП „Капитан Андреево“. Проверки ще бъдат извършени във всички тях.

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Разследващите все още не могат да посочат общото количество и стойността на отклонените стоки. Откритите при операцията артикули все още се описват, а процесуално-следствените действия продължават.

По първоначална информация става дума предимно за текстилни изделия, но сред стоките има и други артикули. Те са били задържани заради нарушения на права върху интелектуална собственост и по установения ред е трябвало да бъдат унищожени. Материалите по случая са докладвани на Окръжната прокуратура в Хасково. Предстои прокуратурата да прецени дали и на кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.